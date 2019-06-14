Общество

Псковоблсовпроф поддержал требование сотрудников «Нестле Россия» о прекращении противоправных действий их руководства

Псковский областной совет профсоюзов поддержал требование сотрудников ООО «Нестле Россия» о прекращении противоправных действий руководства компании «Нестле». Президиум Псковоблсовпрофа обсудил ситуацию с массовым сокращением работников на предприятиях ООО «Нестле Россия» и постановил рекомендовать областным организациям профсоюзов, первичным профсоюзным организациям, координационным советам организаций профсоюзов, молодежным советам профсоюзов рассмотреть информацию облсовпрофа «О кампании солидарных протестных действий», направить решения и письма с требованиями прекратить противоправные действия в отношении профсоюзной организации и работников указанной компании.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковоблсовпрофе, на сегодня, несмотря на требования профсоюзной стороны, руководство ООО «Нестле Россия» отказывается вступить в переговоры об альтернативах начатой ею 14 мая реструктуризации и о судьбе около 300 работников отдела продаж, которых пытается принудить к увольнению. При этом менеджмент, как утверждают профсоюзные активисты, обвиняет в попытках уклонения от переговоров именно профсоюзную организацию компании, а необходимость массового сокращения объясняет «тенденциями развития российского рынка розничной торговли».

«Руководство компании заверяет, что действует в строгом соответствии с требованиями Трудового кодекса и других законов РФ, но предлагает увольняемым сотрудникам расторгать трудовые договоры на более выгодных условиях, чем это предусмотрено российским законодательством», - прокомментировали в Псковском облсовпрофе.

Центральное профсоюзное издание «Солидарность» так описывает информирование сотрудников о предстоящем увольнении: «людей под ложным предлогом собрали в конференц-залах гостиниц разных городов, после чего двери залов заперли, а на входе поставили охрану. Людей не выпускали даже в туалет! Требовали одного: подписать заявление об увольнении «по соглашению сторон» или уведомление о предстоящем сокращении, после чего разрешали выйти. Со следующего дня начались угрозы - дискриминацией, созданием невыносимых условий труда и тому подобное».

Председатель профкома «Нестле - Черноземье» Дмитрий Исаревич обращает внимание на то, что компания увольняет более 85% сотрудников, непосредственно осуществляющих продажи продукции «Нестле» в РФ.

Профсоюзная организация требует немедленно и безоговорочно остановить все начатые 14 мая процедуры сокращения, прекратить увольнения, отказаться от закрытия филиала в Брянске, аннулировать все полученные под давлением заявления, принести извинения пострадавшим сотрудникам и вступить в переговоры по поводу альтернатив реструктуризации.