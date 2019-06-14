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Корабли, дружба, пирожные: какой видится Ганза детям из Пскова, Риги, Витебска, Таллина

В спортивно-развлекательном парке «Простория» - вновь выставка, и вновь - необычная! Ее главная тема - Ганза, средневековый торговый союз немецких свободных городов в Европе, а главные герои - современные дети, которые по-своему прочувствовали и выразили свое видение Ганзы и отношение к ней.

Выставка - результат международного конкурса детских рисунков, сочинений и фотографий «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных», в котором приняли участие порядка 100 ребят из разных городов и стран.

28 авторов представили Латвию: Балвскую художественную школу, Центр развития Валмиерско-Гауясской средней школы и Валмиерский молодежный центр «Винда»; Вентспилсскую художественную школу, Кокнесскую среднюю школу им. Илмара Гайша, Пардаугавскую музыкально-художественную школу (Рига).

14 человек участвовали в конкурсе от Эстонии: учащиеся Начальной школы Меллисте (г. Тарту), Тынисмяэской реальной школы (г. Таллин), воспитанники Культурно-досугового центра г. Валга, «Фотостудия Ларисы Коган» (г. Таллин).

12 белорусских участников защищали честь следующих учебных заведений: ГУО «Детская художественная школа города Витебска», ГУО «Детская школа искусств № 3 г. Витебска «Маладик», ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодёжи», ГУО «Полоцкая детская художественная школа», ГУО «Средняя школа № 4» и ГУО «Средняя школа № 40» г. Витебска.

От Псковской области в конкурс включены работы учеников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Порхов», Дубровенской и Павской средних общеобразовательных школ Порховского района Псковской области; воспитанников Пустошкинской детской школы искусств - филиала МБУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» г. Пустошка, МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» г. Великие Луки Псковской области, творческой студии «Полосатый кот» (г. Псков). Всего 23 человека. 17 учащихся МБУ ДО «Детская школа искусств г. Пскова» участвовали в проекте заочно.

На открытии выставки, которое состоялось 13 июня, присутствовали партнеры проекта, которые активно оказывали информационную, организационную и спонсорскую поддержку: советник-руководитель консульства Латвийской республики в Пскове Эвия Думпе, президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов, начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Пскова Кристина Кобызь, руководитель культурно-развивающего центра г. Валга Юлле Юхт, руководитель и преподаватель творческой студии «Полосатый кот» (г. Псков) Евгения Русакова.

В рамках торжественного открытия выставки «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных» прошло награждение всех победителей и участников.

О чем же писали юные авторы? Что изобразили они в своих живописных и фотопроектах? Прежде всего, стоит отметить, что все они - большие оригиналы. Простой, но очень показательный пример: эстонский приграничный город Валга не является ганзейским. Анни Саегу и Роню Сярэ этот факт побудил… заглянуть в гости к соседям – «ганзейским городам» Латвии! И вот перед нами две работы из цикла «Латвийские города Ганзы» - «Кулдига» и «Страупе».

А как вам идея совместить географию, историю и… гастрономию?! Именно это удалось сделать Васильевой Ксении (Псков) в работе «Марципановый город». «На моей картине изображен немецкий повар, который испек марципановый торт в виде Любекских ворот, - рассказала девочка. - Любек – это немецкий город, который является столицей Ганзейского союза северо-германских городов. Немецкие товары издавна славились своими кондитерскими изделиями, в особенности из марципана, а Любек еще является и родиной марципана. Поэтому на моей картине торт изготовлен именно из него». Чем не идея для рестораторов стран ганзейского союза – торты и пирожные в виде собственных исторических достопримечательностей?!

Когда конкурс только «проектировался», было опасение, что «на выходе» организаторы получат бесконечную вереницу кораблей всех цветов и размеров, ибо торговые пути в странах ганзейского союза зачастую шли по воде. И действительно, отдельный блок рисунков представлен «флотилией» - но какие это корабли!

Вот великолепная гравюра на линолеуме «Торговые порты» Геворковой Ирины, идем дальше: рисунок тушью Назаровой Валерии «Через время к будущему» (Беларусь), обращаем внимание на маленькое судно почти в 3D-объеме Будариной Полины (Псков) «За тридевять земель (коллаж, бумага мятая, цветной картон, акварель, бичевка, линогравюра), удивляемся разноплановым ганзейским когги.

Графически выверенным получился черно-белый рисунок «Корабль в порту», который выполнила Катрина Гузлена (Вентспилс).

Корабельную тему прекрасно обобщил наглядно и словесно Густавс Станкевичс из Валмиеры в своей работе «Мечта о ганзейском корабле»: «О чем мечтал и кем хотел стать мальчик в средние века? Определенно, капитаном корабля, - делится своей идеей мальчик. - В городских портах браво прогуливались капитаны кораблей со своими бесстрашными моряками. Они были героями мальчиков, на которых те хотели равняться. Закаленные морскими штормами мужи были хорошим примером мальчуганам, которые с нетерпением ждали парусники в портах… Мы знаем, что в средние века жизнь детей была тяжелой и серой, но их мечты были выразительно красочными - мечты о ганзейском корабле; корабле, на парусе которого будет герб любимого города, который вдохновит и воодушевит, который защитит от морских штормов».

В прямом смысле слова кусочками родной земли поделилась с нами Санта Йохансоне (Валмиера). Она придала «весомости» своей работе, украсив ее… галькой из реки Гауи!

Порадовало то, что немало работ было посвящено ремеслам и производствам, характерным именно для территории-участницы проекта. Свой «фирменный» стиль рисунка и сказки-истории на тему сапожного дела и вязания – традиционно интересных и качественных рукоделий от мастеров стран Балтии – предложили художницы из Балви Марта Фелисита Снегова, Синдия Сейде и Синдия Паулиня.

Порховчанка Екатерина Кадарова в истории «Прибыльное ремесло» рассказывает о традиционном для своего края и Древней Руси ремесле лозоплетения, когда из камыша, трав и веток изготавливались очень прочные и нужные вещи: жилища, заборы, колыбели, циновки, и, конечно – корзины.

Интересную тему затронула в своем рисунке «Волок» Екатерина Александрова (Порхов). «Много веков назад дорог было мало, и они были плохи, поэтому торговля между городами и развитыми странами шла по морям и рекам. В морях - на больших парусных судах, которые назвались когги. Наши реки - не большие, таким образом, товары перевозили на лодках, - рассуждает участница конкурса. - В некоторых местах, чтобы добраться от одной реки до другой и продолжить торговый путь, продавцы должны были тянуть свои лодки с товарами по земле. Где земля была твердая – суда катили на катках, по болотистым – тянули. Этот способ назывался волоком. В нашем регионе, между реками Уза и Жереха, торговцы должны были буксировать лодки на расстояние в десять миль. Даже деревни получили свои имена от этого способа – Большой Волочек и Малый Волочек, которые все еще так и называются».

Дети фантазируют и мечтают попасть в свой город XIV-XV века, чтобы посмотреть своими глазами, как жили их предки в то загадочное «ганзейское время»!

Чем бы они при этом занимались?! Каролиина Кюбар (Тарту) прошла бы путь «От ученика до мастера» и стала успешным пекарем, Тэлле Вахтрамяэ (Тарту) – купцом. Кто-то хочет попасть на свадьбу, а кто-то, как Мерседес и Одрия Ранде (Рига), «хотели бы сесть на парусник и отправиться в долгое и приятное путешествие».

Особняком стоят работы ребят из Кокнесе, которые вплели в свои рисунки и сочинения легенды этого маленького городка. Такое вот «сказочное краеведение»!

Самый интересный сюжет получился у Лелде Спроге и Иевы Кокаре. Они назвали свою работу «Когда-то в Кокнесе...» и вот что написали в предисловии: «…Эта история о двух молодых людях - Лайме и Эдгарсе, которые, возможно, жили в Кокнесе однажды. В те старые времена это было великолепное место — здесь жили честные и трудолюбивые люди. Здесь был могущественный замок. У Лаймы и Эдгарса была замечательная история любви. В нашем рисунке мы изобразили и нашу Лайму, и руины замка Кокнесе, и Эдгарса. Оба молодых человека - в латвийских костюмах, которые были самодельными. В руках Эдгара есть оружие, которое помогало защитить от врагов. Кокнесе невероятен без его ганзейской истории. Таким образом, мы присоединились к прошлому и настоящему через наш рисунок». Чтобы узнать историю трагической и прекрасной любви Эдгарса и Лаймы, вам нужно прийти на выставку, где представлено это дивное сочинение целиком!

Детям предлагалось в том числе попробовать представить жителей своих городов ганзейского периода. Уна Гадзане из Латвии так и поступила. Но кто бы додумался зашифровать в портрете название ее родного города Кокнесе?!. «Я предполагаю, что у торговцев могли быть особые знаки, указывающие на то, из какого города Ганзейского Союза прибыл тот или иной купец. Это не могли быть… ни шапка, ни повязка на голову и ни какой-нибудь другой предмет, указывающий на географическую местность. Купцы были купцами по праву рождения, поэтому они появлялись на свет с особенными чертами лица. Я представляю купца из Кокнесе следующим образом: это человек с густой бородой, волосы которой завились в форме буквы S, с широко раскрытыми глазами О-образной формы, бровями в виде комбинации из букв K, морщинами с очертаниями буквы Е, и шрамом в виде буквы N – следом былых неспокойных приключений. В его лице прочитывается название моего города – КОКNESЕ», - написала Уна в сопроводительном сочинении.

Зарисовки повседневной жизни своего города эпохи расцвета Ганзы дают нам объемное представление о средневековой Риге – самом «ганзейском» городе из всех участников конкурса. Иногда взгляд детей на предложенную тему весьма ироничен, как у псковитянок Михайловой Карины - в рисунке «У рыбных рядов», который можно назвать «Задорный скобарь», или у Сергеевой Карины – в рисунке «У Гремячей башни», на котором незадачливые купцы во весь голос вопят «Держи лошадь!».

Подвести итог конкурсу хочется, опираясь на 3 конкурсные работы. Что же мы, люди 21 века, должны взять себе на память и в будущее от Ганзы прошлого?!

Ответы можно найти, например, в работе «Ганзейский союз» Ульяны Мироновой (Псков). Она сделала главный акцент именно на слове СОЮЗ: «Четыре ганзейских города связаны одной печатью, ладьей - символом Ганзейского союза. Обожженные края, состаренная бумага - след значительного культурного исторического слоя минувших веков. Но, несмотря на прошедшее время, страны Ганзейского союза все еще тесно дружат, и Псков играет в этом довольно значимую роль. В своей картине я хотела изобразить долговечную дружбу и союз Ганзейских городов».

Софья Довгань (Псков) в рисунке «Ганзейский хоровод» называет второе главное составляющее союза – ЛЮДИ: «На своей картине я изобразила красивых девушек и юношу в старинных одеждах. Но каждый в своем костюме имеет отличительную черту. Либо само платье говорит о принадлежности к тому или иному городу, либо на платье нарисован символ города. Центральная фигура – девушка–псковичка, которая, танцуя, распахнула руки, приглашая всех на дружественный танец. Вокруг нее можно увидеть и представительниц других городов Ганзы. Это и девушка из Любека – столицы Ганзы, и из Великого Новгорода, и из других западноевропейских городов – как это видно из особенностей их наряда».

Третий смысл прочитывается в каждом конкурсном рисунке: «Я люблю свой город и горжусь им!». Каждый ребенок постарался открыть нам, зрителям, свое сердце и передать нам любовь к тому месту, где он родился и живет. Пока в нас всех сильно желание делиться этой любовью и объединять силы, чтобы делать свои маленькие родины еще лучше, не иссякнет смысл понятий «дружба», «сотрудничество» и «Ганза» как союз умных, талантливых и интересных друг другу людей.

Организаторы конкурса выражают личную благодарность за поддержку проекта:

- советнику-руководителю консульства Латвийской Республики в Пскове Эвии Думпе,

- директору Псковской Канцелярии Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Трийн Партс,

- генеральному директору ООО «Северо-западная инвестиционная компания» Николаю Ивановичу Загорую,

- начальнику отдела консалтинга и развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты Псковской области Надежде Александровне Зубовой,

- начальнику Отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Пскова Кристине Викторовне Кобызь,

- консультанту отдела межмуниципального сотрудничества и зарубежных связей аппарата Псковской городской Думы Ольге Борисовне Другановой;

- главному специалисту отдела Тартуской Городской Управы г-же Кюлли Хансен (Эстония);

- заместителю руководителя Отдела брендинга и связей с общественностью муниципалитета Валмиеры г-же Зане Булмейстаре (Латвия);

- специалисту по образованию Кокнесской волости Инесе Саулите (Латвия);

- заместителю директора ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина» Республики Беларусь Ольге Макаровне Комендантовой,

- директору Балвской центральной городской библиотеки Руте Цибуле (Латвия);

заместителю директора по обучению Отдела искусств Программы художественного образования Пардаугавской музыкально-художественной школы г-же Даце Паеглите (Рига, Латвия);

преподавателю истории Тынисмяэской реальной школы Игорю Калакаускасу (г. Таллинн, Эстония);

- директору Культурно-досугового центра г. Валга Юлле Юхт (Эстония);

-преподавателю творческой студии «Полосатый кот» (г. Псков) Евгении Русаковой,

- директору МБУК «Порховская централизованная библиотечная система» Светлана Александровне Петровой;

- заведующей отделом обслуживания Силламяэской центральной городской библиотеки Татьяне Борисовой (Эстония).

Выставка конкурных работ в «Простории» продлится до 13 июля. После окончания ее экспонирования все рисунки, сочинения и фотографии будут объединены в печатное издание по итогам проекта. Но это уже следующая история.

Наталья Митрофанова, заведующая Международным центром Псковской областной универсальной научной библиотеки