Общество

Сквер псковских десантников в Бежаницах благоустроят за 1,6 миллиона рублей

Сквер псковских десантников, расположенный в поселке городского типа Бежаницы, благоустроят за 1,6 миллиона рублей из муниципального бюджета, в виде субсидий из федерального и областного бюджетов. Такой лот появился 17 июня на сайте госзакупок.

Источник: pixabay.com

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе - 26 июня, а проведения аукциона - 1 июля. Планируется, что работы закончат 20 сентября 2019 года. Техническим заданием предусмотрены: валка деревьев с корчевкой пней, разборка существующего ботового камня и устройство нового, устройство дренажа, демонтаж железобетонной водопропускной трубы с устройством новой, установка ограждения из порфлиста, установка малых архитектурных форм.