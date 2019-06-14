Общество

Проблемы бизнеса в Псковской области обсудили бизнес-омбудсмен и губернатор региона

В завершении рабочей недели состоялась встреча губернатора Псковской области и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Традиционно по результатам ежегодного доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области глава региона и бизнес-омбудсмен подводят итоги работы за прошедший год и обсуждают планы на будущее.

Рабочую встречу Михаил Ведерников начал с вручения одного из основных символов Псковской области – официального флага.

Аркадий Мурылев в ходе встречи поблагодарил Михаила Ведерникова за оперативное взаимодействие и подчеркнул, что в прошлом году, благодаря поручениям главы региона, удалось скорректировать три региональных закона, касающихся предпринимательской деятельности, и значительно облегчить условия для ведения бизнеса в Псковской области.

В свою очередь Михаил Ведерников отметил активную работу Аркадия Мурылева, неравнодушное отношение к проблемам бизнеса, искреннее желание и умение доносить эти проблемы до региональной власти с целью поиска путей их решений.

Бизнес-омбудсмен отметил, что в области по-прежнему высокими остаются налоговая нагрузка на предпринимателей и тарифы на энергетические ресурсы. В этой связи Аркадий Мурылев предложил провести независимый аудит и разработать региональную программу компенсации расходов бизнеса на электроэнергию.

Михаил Ведерников в целом предложение одобрил, но подчеркнул важность критериев предоставления такой компенсации. «Важно поддерживать не только новых инвесторов, но и тех, кто уже работает в регионе и готов вкладывать дополнительные средства в развитие своего производства», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников также предложил бизнес-омбудсмену проработать вопрос оказания такой поддержки представителям туристического бизнеса, что особенно актуально в условиях роста турпотока. По мнению руководителя области, это даст толчок к созданию в регионе дополнительной туристской инфраструктуры - небольших гостиниц, гостевых домов. Аркадий Мурылев выразил готовность подключиться к этому вопросу и обсудить с представителями турбизнеса необходимые варианты поддержки.

Что касается налоговой политики, Михаил Ведерников предложил регулярно анализировать эффективность предоставляемых льгот и не только вводить новые, но и отменять неактуальные.

В ближайшее время по предложениям, внесенным в доклад за 2018 год, планируется издание поручений губернатора. Опыт прошлого года показал, что данная мера является весьма действенной и доказывает готовность региональной власти к проработке и решению проблем предпринимательства региона.