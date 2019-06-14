Общество

Сотрудники кинологической службы провели «Урок мужества» с учащимися школ Пскова

На базе отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области прошел «Урок мужества» с учащимися вечерней школы «Юный спецназовец» и школы №11 города Пскова, организованный сотрудниками кинологической службы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Около 40 школьников пришли в отдел с целью знакомства с историей и организацией работы кинологической службы, а также с образцами оружия, стоящего в настоящее время на вооружении подразделения.

Сотрудники отдела по конвоированию показали гостям работу служебных собак, рассказали о задачах кинологической службы и познакомили детей с образцами оружия.

В ходе мастер-класса ребята увидели приемы общего курса дрессировки питомцев: послушание, специальные приемы - выборку вещи по запаху, а также лобовую атаку, обнаружение преступника, его задержание и конвоирование.

«Подобные мероприятия способствуют профилактике правонарушений, популяризации службы в уголовно-исполнительной системе и знакомят, возможно, будущих офицеров с деятельностью кинологической службы», - отметил старший инспектор кинологической группы отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области Александр Яковлев.

Добавим, что в 2019 году сотрудники кинологической службы празднуют 110-летие со дня образования.