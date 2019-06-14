Общество

Администрация Псковской области соболезнует родным и близким Александра Бологова в связи с его кончиной

Администрация Псковской области выражает глубокие соболезнования родным и близким псковского писателя Александра Александровича Бологова в связи с его кончиной.

«Уход Александра Александровича - невосполнимая утрата для Псковского региона, всего писательского сообщества страны, российского читателя. Ушел крупный русский прозаик, чьи жизнь и творчество неразрывно связаны с Псковской областью. Его «светлое имя» навсегда останется в памяти его современников и потомков, а богатое творческое наследие станет достойным вкладом в современную русскую литературу», - приводит текст соболезнования пресс-служба администрации региона.

Напомним, Александр Бологов скончался 17 июня на 87-ом году жизни после продолжительной болезни. Прощание с писателем и похороны состоятся в среду, 19 июня, в Пскове. Время и место уточняются.

Смотрите также Скончался известный псковский писатель Александр Бологов

Александр Александрович Бологов родился 7 сентября 1932 года в городе Орле в многодетной семье железнодорожных рабочих. В 1949 году окончил школу юнг Балтийского флота в Риге, в 1955 году - судомеханическое отделение Ломоносовского мореходного училища, в 1961 году заочно окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Приехал в Псков в 1963 году, работал учителем литературы и черчения в школе № 8, затем старшим редактором в Псковском отделении «Лениздата».

В 1973 году принят в Союз писателей СССР. 25 лет избирался председателем Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Является составителем сборников «Устье» (1981 г.), «Синева берегов» (1982, 1983 гг.), «Звенья» (1988 г.), «Вчера и сегодня. ХХ век. Антология псковской литературы» (2001), «Скобари» (2002, 2003) и других.

В 1983 году за книгу «Последний запах сосны» получил премию Союза писателей РСФСР «За достижения в прозе». В 1995 году - премию Администрации области за роман «Слепые крылья мельницы». В 2006 году - премию В. М. Шукшина - конкурса «Светлые души» (короткий рассказ).