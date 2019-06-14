Общество

Александр Козловский принял участие в 56-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

Сегодня, 17 июня, депутат Государственной Думы Александр Козловский работает в Минске. Там проходит 56-я сессия Парламентского Союза Беларуси и России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, в работе сессии принимают участие депутаты Государственной Думы РФ, депутаты Парламентского Собрания, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств Республики Беларусь и Российской Федерации, постоянных наблюдателей при Парламентском Собрании, члены Молодежной палаты при Парламентском Собрании.

Ключевыми темами стали вопросы дальнейшей работы по формированию единого правового пространства, в том числе в развитии сельского хозяйства, а также актуализация действий по выполнению положений Договора о Союзном государстве.

В ходе сессии также выступили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и его коллега – министр сельского хозяйства Республики Беларусь Анатолий Хотько.

Дмитрий Патрушев сообщил, что подготовлен проект концепции программы Союзного государства в области формирования конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов племенного животноводства. Кроме того, обсудили разработку «дорожных карт» по снятию в 2019 году взаимных мер по поставкам молочной продукции и животноводства.

«Одной из задач является обеспечение равных условий доступа товаров, работ и услуг происхождением из России и Беларуси на рынки Союзного государства. Отмечу, что товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между нашими странами демонстрирует положительную динамику. За 2018 год он вырос на 8% и составил более 5 млрд долларов», - сказал Дмитрий Патрушев и отметил, что рост продолжился и в 1 квартале текущего года.

Кроме того, в рамках сессии парламентарии утвердили предложения депутатов обеих стран по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войны. Каждое из них будет взято на парламентский контроль союзных депутатов. Одно из них – отмена роуминга между Россией и Беларусью. Соответствующие поручения были даны ранее президентами РФ и Республики Беларусь Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Александр Козловский подчеркнул, что Парламентское собрание Союза России и Беларуси – одна из эффективных площадок для работы по направлениям, важным для обоих государств. «Сегодня с министрами наших стран мы обсудили те проблемы, которые волнуют миллионы граждан и России, и Беларуси. Эти вопросы требуют особо тщательного нашего совместного рассмотрения», - сказал парламентарий.

Не менее важным Александр Козловский назвал и решение проблем по совместной подготовке юбилея Великой Победы в Великой Отечественной войне.