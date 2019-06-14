Общество

Спасателями допущены к эксплуатации 19 пляжей в Псковской области

На учете в ГИМС МЧС России по Псковской области состоит 24 пляжа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в настоящее время государственными инспекторами по маломерным судам проведено техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации 19 пляжей:

1. Городской пляж, г. Псков, река Великая (в устье реки Мирожка);

2. Центр загородного отдыха «Лукоморье» Печорский район, д. Молочково-Дубинец, Псковское озеро;

3. База отдыха «Кривск», Печорский район, д .Кривск, Псковское озеро;

4. Загородный отель «Плесков», Печорский район, урочище Анохова губа, Псковское озеро;

5. Детский оздоровительный лагерь «Зеркальный», Гдовский район, п. Ямм, озеро Ужинское;

6. База отдыха «Чудское подворье», Гдовский район, д.Спицино, Чудское озеро;

7. Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса», Островский район, озеро Гороховое;

8. Детский санаторий «Гороховое озеро», Островский район, озеро Гороховое;

9. Пляж г. Острова, г. Остров, озеро Гороховое;

10. Городской пляж, г. Великие Луки, река Ловать;

11. Детский оздоровительный лагерь «Космос», Великолукский район, д. Урицкое, озеро Урицкое;

12. Центр реабилитации линейных бригад «Маево», Новосокольнический район, п. Антропково, озеро Смертное;

13. База отдыха «Волынь», Куньинский район, озеро Жижицкое;

14. Турбаза «Алоль», Пустошкинский район, д. Холюны, озеро Зверино;

15. Детский оздоровительный лагерь «Солнечный», Невельский район, д. Гололобы, озеро Болоздынь;

16. Детский оздоровительный лагерь «Звездный», Невельский район, п. Опухлики, озеро Большой Иван;

17. Детский оздоровительный лагерь «Берёзка», Невельский район, д. Гололобы, озеро Болоздынь;

18. Детский оздоровительный лагерь «Ленок», Невельский район, д. Прудок, оз. Прудок;

19. Детский оздоровительный лагерь «Юный железнодорожник», Невельский район, п.Опухлики, озеро Малый Иван.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, при проведении технического освидетельствования пляжей наличие заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора на использование водного объекта в целях купания не проверяется.