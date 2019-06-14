Спасателями допущены к эксплуатации 19 пляжей в Псковской области

На учете в ГИМС МЧС России по Псковской области состоит 24 пляжа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в настоящее время государственными инспекторами по маломерным судам проведено техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации 19 пляжей:
1. Городской пляж, г. Псков, река Великая (в устье реки Мирожка);
2. Центр загородного отдыха «Лукоморье» Печорский район, д. Молочково-Дубинец, Псковское озеро;
3. База отдыха «Кривск», Печорский район, д .Кривск, Псковское озеро;
4. Загородный отель «Плесков», Печорский район, урочище Анохова губа, Псковское озеро;
5. Детский оздоровительный лагерь «Зеркальный», Гдовский район, п. Ямм, озеро Ужинское;
6. База отдыха «Чудское подворье», Гдовский район, д.Спицино, Чудское озеро;
7. Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса», Островский район, озеро Гороховое;
8. Детский санаторий «Гороховое озеро», Островский район, озеро Гороховое;
9. Пляж г. Острова, г. Остров, озеро Гороховое;
10. Городской пляж, г. Великие Луки, река Ловать;
11. Детский оздоровительный лагерь «Космос», Великолукский район, д. Урицкое, озеро Урицкое;
12. Центр реабилитации линейных бригад «Маево», Новосокольнический район, п. Антропково, озеро Смертное;
13. База отдыха «Волынь», Куньинский район, озеро Жижицкое;
14. Турбаза «Алоль», Пустошкинский район, д. Холюны, озеро Зверино;
15. Детский оздоровительный лагерь «Солнечный», Невельский район, д. Гололобы, озеро Болоздынь;
16. Детский оздоровительный лагерь «Звездный», Невельский район, п. Опухлики, озеро Большой Иван;
17. Детский оздоровительный лагерь «Берёзка», Невельский район, д. Гололобы, озеро Болоздынь;
18. Детский оздоровительный лагерь «Ленок», Невельский район, д. Прудок, оз. Прудок;
19. Детский оздоровительный лагерь «Юный железнодорожник», Невельский район, п.Опухлики, озеро Малый Иван.
Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, при проведении технического освидетельствования пляжей наличие заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора на использование водного объекта в целях купания не проверяется.