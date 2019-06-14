Общество

Руководитель следственного управления Петр Крупеня навестил в великолукской больнице подростка, получившего пулевое ранение

17 июня руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Петр Крупеня приехал ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», куда накануне вечером был доставлен 16-летний юноша. Он получил пулевое ранение, когда вместе с друзьями играл на детской площадке в футбол.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, Петр Крупеня навестил мальчика, а также пообщался с врачом-хирургом Николаем Кухто, который оперировал ребенка, высказав готовность оказать любую возможную помощь.

Петр Крупеня поблагодарил лечащего врача и сотрудников скорой медицинской помощи, оперативно доставивших раненого ребенка в приемный покой, а также поздравил их с прошедшим профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

Напомним, в Великих Луках возбудили уголовное дело из-за стрельбы, произошедшей на детской площадке. По предварительным данным, вечером в воскресенье злоумышленник открыл стрельбу из пневматического оружия по несовершеннолетним, которые играли в футбол на детской площадке. В результате один подросток был ранен и только благодаря профессионализму медицинских работников остался жив.

По данному факту следственным отделом по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).