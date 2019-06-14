Общество

Первые соревнования по гонкам квадрокоптеров состоялись в Пскове

Первые открытые соревнования по гонкам дронов (drone racing) в Псковской области состоялись 15 июня на территории спортивно-туристического комплекса «Раздолье» при поддержке комитета по образованию Псковской области и компании ООО «СевЗапИнвест».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по образованию, детский технопарк «Кванториум Псков» представляли четверо кванторианцев. Пилоты использовали fpv-коптеры 210-го класса.

Три пилота начали практиковаться с оборудованием две недели назад и показали себя отлично.