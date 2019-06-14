Общество

Школьники получили 0 баллов за ЕГЭ из-за ручек с «неправильными» чернилами

Работы астраханских выпускников на Едином государственном экзамене, аннулированные из-за заполнения бланков ответов ручкой с чернилами не того цвета, все-таки оценят - результаты будут уже к среде, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Группа школьников из Астраханской области подала апелляцию после того, как каждый из них получил ноль баллов за написанный экзамен по профильной математике. По сообщениям СМИ, астраханское минобразования объяснило аннулирование работ тем, что ответы были записаны не теми чернилами, которые требует регламент ЕГЭ: допускается использование лишь черной ручки, поскольку иначе работы могут быть некорректно отсканированы.

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверяются, в среду выпускники узнают свои результаты», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства в понедельник.

ЕГЭ по математике, как базовый, так и профильный, выпускники российских школ писали 29 мая.