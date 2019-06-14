Общество

В связи с ЧП с подростками великолукские власти призывают родителей контролировать поведение своих детей

В связи с трагическим происшествием 16 июня, в результате которого был ранен несовершеннолетний великолучанин, администрация города предупреждает жителей Великих Лук о необходимости соблюдения мер безопасности и норм поведения при нахождении на улицах и дворовых территориях.

Администрация города напоминает родителям об обязательствах по контролю за маршрутами передвижения и местами пребывания, а также поведением своих несовершеннолетних детей, особенно в вечернее время.

«Обращаем особое внимание граждан, имеющих оружие, в том числе неподлежащее обязательной регистрации, на предписанную законодательством Российской Федерации необходимость строгого соблюдения правил и норм хранения оружия, а также недопустимость его применения в городских условиях.

Обращаемся к руководителям образовательных и иных учреждений с рекомендацией продолжить проведение регулярных бесед и инструктажей с детьми и подростками на тему обязательного соблюдения правил собственной безопасности.

Уважаемые великолучане! Убедительно просим быть взаимно вежливыми и придерживаться правил поведения в обществе, соотносить любые свои действия с законами морали и нравственности!» - призывают в городской администрации.

Напомним, в Великих Луках возбудили уголовное дело из-за стрельбы, произошедшей на детской площадке. По предварительным данным, вечером в воскресенье злоумышленник открыл стрельбу из пневматического оружия по несовершеннолетним, которые играли в футбол на детской площадке. В результате один подросток был ранен и только благодаря профессионализму медицинских работников остался жив.

По данному факту следственным отделом по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).