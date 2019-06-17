Общество

России предрекли нехватку IT-специалистов

Рынок труда в ближайшие годы может столкнуться с острой нехваткой квалифицированных IT-специалистов, говорится в докладе НИУ ВШЭ «Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение», с которым ознакомились «Известия».

Ежегодно российские вузы выпускают около 25 тыс. IT-специалистов, но лишь 15% из них готовы к немедленному трудоустройству. Специалисты ВШЭ пришли к выводу, что не хватает и преподавателей, способных обучать актуальным навыкам в сфере цифровых технологий.

По данным экспертов, в среднесрочной перспективе будут востребованы такие профессии, как архитектор интернета вещей, инженер по безопасности данных и IT-юрист. Также возрастет спрос на консультантов по робоэтике и цифровых продюсеров.

Эксперты рынка труда нехватку представителей IT-специальностей не отрицают, однако уверены, что опасения по поводу дефицита сильно преувеличены.