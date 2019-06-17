Общество

КС определит границы ответственности организатора митинга за обеспечение общественного порядка

Конституционный суд РФ на заседании во вторник вынесет решение по жалобе общественного активиста Валерия Тетерина на закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», на основании которого ему отказали в согласовании мероприятий, пишет «Интерфакс».

Как сообщает пресс-служба КС РФ, Тетерин, планируя проведение митинга 9 сентября 2018 года с предполагаемым количеством 350 участников и демонстрации 7 октября 2018 года с предполагаемым количеством 100 участников, заблаговременно обратился в администрацию Иркутска. Уведомление ему вернули без рассмотрения, как не соответствующие требованиям законодательства о публичных мероприятиях.

«В частности, организатору митинга указали на то, что им не определены формы и методы обеспечения общественного порядка(...). В судебных решениях отмечено, что предполагавшееся информирование участников митинга о телефонных номерах полиции и скорой помощи не представляет собой конкретных мер по обеспечению общественного порядка и организации медицинской помощи и не может служить надлежащей гарантией безопасности жизни и здоровья людей», - говорится в сообщении.

По мнению заявителя, оспариваемые положения содержат неопределенность, что позволяет органам власти произвольно определять, соответствует ли уведомление о проведении публичного мероприятия требованиям, предъявляемым к указанию форм и методов обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи. Это, считает заявитель, противоречит положениям Конституции.

Дело было рассмотрено 28 мая.