Общество

60% россиян назвали службу в армии обязательной для мужчины

Почти две трети россиян (60%) убеждены, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии. Такие данные опроса Левада-центра публикует «Интерфакс».

По мнению большинства сограждан, армия РФ в состоянии защитить Россию в случае реальной военной угрозы со стороны других стран. Согласно результатам социологического исследования, такого мнения придерживаются 88% россиян, противоположную точку зрения имеют 8% респондентов.

По данным опроса, почти каждый второй россиянин (49%) считает, что России нужны вооруженные силы, сформированные частично на контрактной основе и частично по призыву.

31% участников опроса убеждены, что российская армия должна быть укомплектована полностью на контрактной основе, а 17% респондентов считают, что должна быть полностью призывная система, как в советские времена.