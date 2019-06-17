Общество

Предприниматели и заказчики Псковской области осваивают азы пользования АИС «Портал поставщиков»

Открытый обучающий семинар для предпринимателей и заказчиков Псковской области по работе на интернет-ресурсе «Портал поставщиков» проходит сегодня, 18 июня, в администрации региона. Организаторами семинара выступают Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с администрацией Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Департаменте, с утра состоялась обучающая сессия для заказчиков, в рамках которой слушатели узнали об эффективных инструментах осуществления закупок малого объема и принципах работы автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».

По словам заместителя председателя комитета по закупкам Псковской области – начальника информационно-аналитического отдела Алексея Орловского, Псковская область целенаправленно выбрала портал поставщиков в качестве площадки для закупок малого объема. «Москва является первопроходцем в цифровизации закупочных процессов и фактически лидирует в этой сфере. Использование интернет-ресурса решает основные задачи – формирование конкурентной среды в регионе и повышение прозрачности механизмов участия в торгах», – сказал он.

Портал поставщиков упростит работу участников рынка закупок Псковской области, подчеркнул руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Портал поставщиков создан для упрощения работы заказчиков и предпринимателей. Понятные правила работы в системе, электронный процесс контрактования и прозрачные механизмы участия в закупках позволяют оптимизировать трудозатраты участников рынка закупок и сократить время создания оферт. Важно, что удобный функционал портала привлекает как столичных, так и региональных участников рынка закупок. На сегодняшний день в системе работают более 151 тысячи поставщиков из всех регионов России. Около 120 пользователей – представители малого бизнеса Псковской области», – сказал Геннадий Дегтев.

Между тем, амбассадор портала поставщиков Антон Сороко уверен, что портал поставщиков произведет фурор среди поставщиков Псковской области. «За четыре года Москва проделала большую работу по усовершенствованию портала поставщиков. Интернет-ресурс активно выходит на региональные рынки. Это стало возможным благодаря возросшим техническим возможностям и желанию объединить участников рынка закупок Российской Федерации. Кроме того, работа на портале поставщиков осуществляется на безвозмездной основе», – поделился мнением амбассадор портала поставщиков Антон Сороко.

Напомним, в мае 2019 года правительство Москвы и администрация Псковской области подписали программу по реализации соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, включая осуществление закупок товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков».

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объема правительством Москвы. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

За 2018 год расширилась аудитория портала поставщиков – с 80 тысяч организаций в 2017 году до 140 тысяч пользователей в 2018 году. Ежедневно на портале регистрируются около 200 новых поставщиков. Всего же на портале зарегистрировано более 150 тысяч поставщиков из всех регионов России, из них 90% - представители малого бизнеса.