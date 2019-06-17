Общество

Как сохранить себе жизнь на железной дороге, напоминает Псковская транспортная прокуратура

Псковская транспортная прокуратура напоминает основные правила поведения при нахождении вблизи объектов железной дороги.

«Не висните на подножках вагонов. Входить и выходить из вагонов можно только при полной остановке поезда на ту сторону, где имеется посадочная платформа. Выходя на междупутье, вы рискуете попасть под проходящий по соседнему пути поезд», - напомнили в ведомстве.



Не открывайте на ходу двери пассажирского вагона - можно выпасть на ходу поезда от неожиданного толчка, особенно на стрелках станции.





Нельзя прыгать с платформы (можно попасть под приближающийся поезд и получить травму при падении).



Опасно ходить по железнодорожному пути как на станции, так и на перегоне, особенно внутри колеи. Опасность увеличивается во много раз при встрече двух поездов, а также в случаях, когда на пешеходе надеты наушники, шапка, капюшон, препятствующие восприятию человеком звуков из окружающей среды, так как этим звуком может быть сигнал приближающегося поезда.



Переходить железнодорожный путь можно только по пешеходным настилам, мостам, или в специальных местах, оборудованных сигнализацией. Такими местами могут быть переезды.



Кроме того, нельзя переходить путь по переездам при закрытом шлагбауме.



Не перебегайте путь перед приближающимся поездом. «Сэкономишь минуту - можешь потерять жизнь!».



Не подлезайте под вагоны стоящего поезда. Поезд в любую минуту может быть приведён в движение.



Не устраивайте игр и развлечений с выходом на железнодорожный путь, помните, поезд мгновенно остановить нельзя!



Нельзя слушать плеер и говорить по телефону, так как можно не услышать сигналы приближающегося поезда и объявления диктора.



При ожидании поезда на станции находитесь в специально отведённом месте для ожидания поездов.



Нельзя бросать камни в окна поездов. От этого машинист может потерять способность управлять поездом, и могут пострадать пассажиры.



«Уважаемые дети и взрослые! Будьте внимательны на объектах транспорта, ведь от этого зачастую зависит ваша жизнь», - подчеркнули в транспортной прокуратуре.