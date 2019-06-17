Общество

Прощание с псковским писателем Александром Бологовым состоится 19 июня в БКЗ филармонии

Прощание с известным псковским писателем Александром Бологовым состоится 19 июня в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском отделении Союза писателей России.

Гражданская панихида пройдет в среду в 11.00 в холле Большого концертного зала Псковской областной филармонии (Псков, ул. Некрасова, 24).

Отпевание писателя будет проведено в 12.00 в храме Воскресения Христова в Орлецах.

Напомним, Александр Бологов скончался 17 июня на 87-ом году жизни после продолжительной болезни. Прощание с писателем и похороны состоятся в среду, 19 июня, в Пскове. Время и место уточняются.

Александр Александрович Бологов родился 7 сентября 1932 года в городе Орле в многодетной семье железнодорожных рабочих. В 1949 году окончил школу юнг Балтийского флота в Риге, в 1955 году - судомеханическое отделение Ломоносовского мореходного училища, в 1961 году заочно окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Приехал в Псков в 1963 году, работал учителем литературы и черчения в школе № 8, затем старшим редактором в Псковском отделении «Лениздата».

В 1973 году принят в Союз писателей СССР. 25 лет избирался председателем Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Является составителем сборников «Устье» (1981 г.), «Синева берегов» (1982, 1983 гг.), «Звенья» (1988 г.), «Вчера и сегодня. ХХ век. Антология псковской литературы» (2001), «Скобари» (2002, 2003) и других.

В 1983 году за книгу «Последний запах сосны» получил премию Союза писателей РСФСР «За достижения в прозе». В 1995 году - премию Администрации области за роман «Слепые крылья мельницы». В 2006 году - премию В. М. Шукшина - конкурса «Светлые души» (короткий рассказ).