Общество

В новую госпрограмму комплексного развития сельских территорий вошли предложения активистов ОНФ

Большинство предложений, которые активисты Народного фронта направляли в кабмин, вошли в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», которую в июне утвердило правительство РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОНФ.

Госпрограмма открывает новые возможности для молодежи, считает координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития», председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. Теперь важно рассказать сельским жителям о новых механизмах поддержки и научить людей ими пользоваться, заявила она.

«Эксперты Общероссийского народного фронта приняли активное участие в подготовке проекта государственной программы. Среди наших первых предложений были новые стандарты качества жизни на сельских территориях, реализация инициативных проектов комплексного развития территорий, введение льготной «сельской ипотеки» и меры поддержки для развития кадрового потенциала села», - напомнила Оглоблина.

Позднее по инициативе Российского союза сельской молодежи состоялось общественное обсуждение проекта программы, участники которого предложили Минсельхозу России не относить к сельской местности малые города, сохранить порядок предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья в сельской местности для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села. Большинство этих идей нашли отражение в принятом документе. В том числе в госпрограмму включили проект «Содействие занятости сельского населения», где предусмотрена поддержка несельскохозяйственных видов деятельности.

Кроме того, активисты Народного фронта и Российского союза сельской молодежи не раз заявляли, что нужно помогать сельхозпроизводителям в обеспечении их предприятий квалифицированными работниками. В итоге в госпрограмме на федеральном уровне впервые предусмотрели компенсацию до 30% затрат по заключенным ученическим договорам, а также затрат на организацию производственной практики для студентов аграрных вузов на предприятиях агропромышленного комплекса.

«Новая госпрограмма имеет огромное значение для сельских территорий страны, - считает Оглоблина. - Благодарю всех наших активистов, региональные отделения и экспертов, которые вносили предложения в проект программы на всех этапах обсуждения. Теперь наша общая задача – рассказать сельским жителям о новых механизмах поддержки, научить людей ими пользоваться. Госпрограмма открывает новые возможности и поможет еще большему числу молодых людей сделать выбор в пользу села».

Напомним, что в мае Общероссийский народный фронт запустил новый проект «Село. Территория развития». Его задачи - мониторинг реализации национальных проектов и госпрограмм на селе, а также обучение населения комплексному развитию сельских территорий.