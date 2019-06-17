Общество

Группировка «Ленинград» откроет фестиваль «Нашествие-2019»

Группировка «Ленинград» откроет фестиваль «Нашествие-2019». Группа выступит на главной сцене фестиваля 18 июля, в четверг, в 21.00. В марте было объявлено, что стадионный тур коллектива в 2019 году будет последним. «Нашествие-2019» - одна из последних возможностей насладиться творчеством любимой группы.

Также 18 июля на главной сцене появится Глеб Самойлоff & The Matrix. Бессмертные всенародно любимые песни Глеба Самойлова прозвучат в сопровождении большого симфонического оркестра «Глобалис». Буйство красок, театральная атмосфера, готический шарм и фантастическое звучание классических инструментов - настоящее торжество музыки ждет гостей фестиваля.

А уже 19 июля, в 18.00, на главной сцене «Нашествия» выступит группа «Ночные снайперы». За 25 лет Диана Арбенина вместе со своей командой записала более 10 номерных альбомов, дала концерты во многих странах мира. Артистка, которая постоянно экспериментирует со звучанием, создала уже более трех сотен песен и до сих пор продолжает творить.

Скандальная фолк-группа The Hatters тоже выступит на фестивале 19 июля. Группа займет главную сцену с 19.00.

Мечтаешь попасть на юбилейный фестиваль? Слушай «Наше Радио Псков» (103.0 FM)!

Чтобы выиграть два билета на фестиваль, нужно первым дозвониться в редакцию сразу после того, как прозвучал ролик с указанным номером телефона.

Розыгрыш проходит по будням, всего одну неделю, с 17 по 21 июня. В общей сложности будет разыграно 30 билетов. Каждый выигравший получит два билета.

«Нашествие» - крупнейший российский фестиваль под открытым небом, самый масштабный и посещаемый ежегодный фестиваль в России и ближнем зарубежье. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио» и проводится с 1999 года.