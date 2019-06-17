Общество

К детсаду на Рижском проспекте в Пскове пристроят ясли за 66,8 млн рублей

К детскому саду № 25, расположенному на Рижском проспекте, 56-б, в Пскове, пристроят ясли на 80 мест, 4 группы. Такой лот появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступает управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова.

Фото: карты «Google»

Начальная цена контракта - 66764234 рублей из федерального бюджета, предусмотренных на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в бюджете муниципалитета. Это финансовое обеспечение рассчитано на мероприятия по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в образовательных организациях, действующих по образовательным программам дошкольного образования: «Развитие системы дошкольного образования города Пскова», муниципальной - «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики», которая - в рамках федеральной программы «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Дата подачи заявок - 17 июня. Окончания - 3 июля. Сам же аукцион планируют провести 8 июля. Работы хотят окончить 1 декабря 2020 года.

По техническому заданию, площадь застройки - 871,32 метра квадратных, общая площадь здания (пристраиваемой части) - 752,71 метра квадратных. В перечень подготовительных работа входят: расчистка территории, согласование земельных работ и прочее. Общестроительные работы пройдут как над землей, так и под ней: сделают кирпичную кладку, устройство наружной теплоизоляции здания, кирпичную кладку, монтаж железобетонных перемычек, плит перекрытий с устройством монолитных участков, лестниц, ожидается устройство крыши, установка дверных блоков (внутренних и наружных), установка оконных блоков, внутренняя отделка полов, стен, потолков, наружная отделка фасадов, устройство перегородок в санузлах, козырьков над входами. Кроме того, запланированы работы по водопроводу, канализации, отоплению, вентиляции, электроосвещению, электрооборудованию, слаботочным сетям, технологичному оборудованию, обеспечению доступа маломобильных групп населения в здании детского сада, наружным сетям водоснабжения, канализации, по теплоснабжению, электроснабжению, освещению. Предусмотрено благоустройство территории, озеленение, пусконаладочные работы.

Напомним, здание этого двухэтажного детского сада построили в 1969 году. Площадь земельного участка - 9777 метров квадратных. Застроенная площадь - 1897,2 метра квадратных.