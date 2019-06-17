Общество

В Невеле прошел конкурс рисунков на асфальте «Я соблюдаю ПДД!»

В рамках летней оздоровительной кампании в Невеле прошел конкурс рисунков на асфальте «Я соблюдаю ПДД!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В начале мероприятия инспектор по пропаганде ГИБДД Вадим Царинков напомнил ребятам об основных правилах поведения на улице и вблизи проезжей части, а также о последствиях, которые могут произойти при нарушении требований безопасности.

Свои знания юные участники дорожного движения закрепили во время проведения тематического конкурса, изобразив на тротуаре совместно с полицейскими различные дорожные ситуации. Кроме этого, они перенесли на асфальт заранее подготовленные проекты рисунков, на которых запечатлели транспорт, дорожные знаки, светофоры, пешеходов и свою школу. Тем самым, дети сформировали правильную модель поведения на проезжей части и запомнили ее.

А затем между учащимися, посещающими летние школьные лагеря, на центральной площади Невеля прошло велосоревнование. Перед стартом со школьниками провели профилактическую беседу, после чего им предстояло проверить свои навыки вождения «железного коня».

В завершение, участники встречи обменялись заранее подготовленными посланиями под названием «Письмо другу о ПДД» и пообещали не нарушать закон дорог, ведь безопасность - на первом месте.