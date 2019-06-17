Общество

На «Нашествии-2019» выступят самые успешные и востребованные группы на российской рок-сцене

Одна из самых успешных и востребованных групп на современной российской рок-сцене LOUNA выступит на главной сцене «Нашествия-2019» 19 июля, в 20.00. Команда ежегодно устраивает большие туры по России и является хедлайнерами всех крупнейших рок-фестивалей. Группа исполнит все самые мощные хиты за свою 10-летнюю историю.

Еще одна успешная российская рок-группа «Би-2» выступит на главной сцене в тот же день, в 21.00. Уже почти два десятилетия «Би-2» задают тренды звучания современной рок-музыки. Лева и Шура покоряли публику самого первого «Нашествия». Продолжая работать в рамках альтернативного рока, группа поднимает универсальные темы.

С 22.30 главную сцену «Нашествия» займет другая легенда - группа «Мумий Тролль». Российскую рок-сцену сложно представить без хитов «Мумий Тролля», песни «Владивосток 2000», «Утекай», «Это по любви», «Медведица» знают наизусть, легко угадывают по первым аккордам. Группа всегда открыта экспериментам: от выступления в жерле вулкана, до акустических концертов. Каждое выступление - это оригинальная и запоминающаяся сценография, это грандиозное событие, неизменно проходящее с аншлагом.

Этот день фестиваля завершится выступлением группы «Дельфин», которое состоится в 23.59 на сцене «Ультра». Именно на таком выступлении «Дельфина» стоит побывать каждому - в такой атмосфере, безграничной и свободной по настоящему остро воспринимаешь каждую песню.

Мечтаешь попасть на юбилейный фестиваль? Слушай «Наше Радио Псков» (103.0 FM)!

Чтобы выиграть два билета на фестиваль, нужно первым дозвониться в редакцию сразу после того, как прозвучал ролик с указанным номером телефона.

Розыгрыш проходит по будням, всего одну неделю, с 17 по 21 июня. В общей сложности будет разыграно 30 билетов. Каждый выигравший получит два билета.

«Нашествие» - крупнейший российский фестиваль под открытым небом, самый масштабный и посещаемый ежегодный фестиваль в России и ближнем зарубежье. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио» и проводится с 1999 года.