Общество

В Великих Луках пройдет акция «Свеча памяти»

22 июня, в День памяти и скорби, в Великих Луках пройдет акция «Свеча памяти». Акцию организует отдел по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки.



Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, акция начнется в 17.30 и пройдет на площади Рокоссовского.

Напомним, акция пройдет по всей России и в других странах. 22 июня 1941 года на рассвете войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, изменившая миллионы судеб и унесшая миллионы жизней.