Псковский бизнесмен Павел Оберемко рассказал об особенностях успешной заявки на конкурс президентских грантов

Псковский бизнесмен, эксперт Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», один из победителей конкурса «Лидер года», гендиректор ООО «Батут 60», руководитель семейно-досугового центра «Понарошкино» Павел Оберемко озвучил, какой должна быть грантовая заявка, чтобы иметь успех на конкурсе президентских грантов. Своим мнением он поделился 18 июня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
«То, что есть сейчас, - уже сильно не то, что было несколько лет назад. И сейчас - все абсолютно реально. Нормальная заявка - это всегда проект, где есть четко прописанная социальная составляющая, методы решения проблемы, складная смета и адекватные сроки. Второе, что должно быть, - это лобби, - отметил Павел Оберемко. - Фонд президентских грантов - подразделение системы, которая раздает деньги сама себе. И лобби должно идти со стороны администрации региона. То, что у администрации нет денег, - это будет всегда, и в этом плане нельзя от нее ничего ожидать. Но она может заняться письмами поддержки и не вставлять палки в колеса, а дальше - мы сами разберемся. Администрация должна находить адекватных людей, проводить работу в Москве, продвигать там своих людей. Наш губернатор умеет этим заниматься. Поэтому через 2 - 3 года мы получим ощутимый результат в таком направлении».