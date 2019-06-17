Общество

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края посетил президент INSHS

В ходе ознакомительного визита в Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта «Музей спорта и олимпийского движения Псковского края» посетил президент INSHS (Международной сети наук о спорте и здоровье), профессор Джоэль Гайяр (Франция). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Экскурсию для гостя провел директор музея Дмитрий Белюков. Профессор Джоэль Гайяр с интересом познакомился с экспозицией музея и был впечатлен большой работой по сохранению и популяризации спорта среди населения.

В книге почетных гостей музея руководитель крупной международной научной организации оставил запись: «Это была большая честь быть принятым в вашем восхитительном (супер) музее».