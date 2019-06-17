Общество

В ИК-2 организована поставка комплексных обедов

Отделом материально технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии №2 УФСИН России по Псковской области был заключен договор с компанией ООО «Красный мох» на поставку готовых комплексных обедов осужденным, трудоустроенным на работы по укладке торфяных брикетов в Островском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Комплексный обед. стоимостью 135 рублей, включает в себя: первое, второе, салат, компот, выпечку. Приготовлением блюд заняты повара кафе-столовой, находящейся на территории ИК-2. С начала года, учреждением оказано услуг, по организации питания, на сумму более 250 000 рублей.

Во втором квартале 2019 года в ООО «Красный мох» были дополнительно трудоустроены на работу осужденные ИК-3, и количество обедов увеличилось до 36 штук ежедневно.

Отметим, обеспечение вкусным разнообразным питанием дополнительно стимулирует осужденных к труду.