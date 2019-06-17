Общество

Кредитный портфель ВТБ в Псковской области превысил 13 млрд рублей

ВТБ в Псковской области по итогам первого квартала 2019 года нарастил кредитный портфель объединенного бизнеса на 3%, до 13,2 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в регионе с начала года также вырос на 3% и достиг 10,9 млрд рублей.

В розничном сегменте кредитный портфель банка за первый квартал увеличился на 4%, до 7,6 млрд рублей. На ипотеку приходится 3,3 млрд рублей, на кредиты наличными — 3,6 млрд рублей, на автокредитование — 270 млн рублей. Портфель привлеченных средств физлиц с учетом инвестиционных продуктов вырос на 5% и составил 5,9 млрд рублей.

Общий объем займов, выданных ВТБ жителям Псковской области за первые три месяца 2019 года, составил более 926 млн рублей, что в 1,5 раза превышает результат за январь-март 2018 года. По итогам квартала банк выдал 1,2 тыс. кредитов наличными на сумму 642 млн рублей — на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выдачи ипотеки выросли в 2,5 раза. Жители региона оформили 200 ипотечных кредитов на сумму 248 млн рублей.

Кредитный портфель предприятий малого и среднего бизнеса ВТБ в Псковской области с начала года увеличился до 5,5 млрд рублей. В его отраслевой структуре наибольший объем занимают предприятия машиностроения, жилищного и коммерческого строительства, а также транспорта и инфраструктуры.

Кредитный портфель в рамках программ государственной поддержки на отчетную дату составил 193,3 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Псковской области Наталия Чиркова прокомментировала: «По итогам первого квартала мы отмечаем стабильный рост по всем направлениям объединенного бизнеса ВТБ. Жители Псковской области активно пользуются продуктами банка для решения своих финансовых задач. Мы также развиваем партнерские отношения с малым и средним бизнесом региона, наращивая показатели в этом сегменте».