Общество

Псковская область стала партнером проекта «Профессионалы 4.0»

Псковская область стала одним из партнеров платформы «Профессионалы 4.0» по вовлечению профессионалов в реализацию национальных проектов. С помощью этой площадки, которую создало ПАО «Газпром нефть», талантливые профессионалы смогут принять участие в реализации проектов крупных компаний и органов государственной власти, работая в гибких командах, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковской области.

Сегодня на сайте проекта размещены две задачи от Агентства инвестиционного развития Псковской области, а также задача от проектного офиса «Команда 2018». Их реализацией в срок до трех месяцев займутся эксперты из числа участников конкурса «Лидер России».

В частности, Агентство инвестиционного развития Псковской области разместило на платформе проекты по анализу лучших практик и подходов к оценке уровня капитализации территории, а также проект по коммерческому развитию платформы Агентства инновационного развития Псковской области для покупателей и собственников земельных участков, предназначенных для предпринимательской деятельности.

«Сегодня все регионы конкурируют за инвестиции: войти в шортлист крупного производителя, решившего расширить свое присутствие на рынке, привлечь внимание и поддержку федерального центра, создать среду самореализации творческой молодежи, верящей в свое будущее в родном регионе. Но стандартный набор инструментов и даже „лучшие практики“ не всегда работают, так как являются продуктом одной среды, дисциплины, терминологии. В проекте „Профессионалы 4.0“ мы увидели возможность привлечь к решению наших задач новый, незашоренный взгляд, при этом дать возможность критического анализа специалистам, доказавшим свой профессионализм и лидерские качества», — отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития области Игорь Девятко.

Проектный офис «Команда 2018» привлекает специалистов для комплексного анализа работы проектных офисов и ресурсных центров по поддержке гражданских инициатив по всей России с целью сбора лучших практик и формирования стратегии развития проекта в Псковской области.

«Сегодня практически во всех регионах страны развивается культура вовлечения гражданского общества в социальное проектирование и добровольчество. Каждый субъект выбирает свой формат, например, в нашем регионе работает проектный офис, где идеи получают экспертную, волонтерскую или ресурсную поддержку. В других регионах — свои примеры. Чтобы повышать эффективность нашей работы, требуется изучение лучших практик, поэтому в качестве первого проекта на платформе „Профессионалы 4.0“ мы разместили запрос на комплексный анализ и формирование предложений для нашего региона. По итогу, лучшие исполнители войдут в состав федеральных экспертов нашего проекта», — прокомментировала советник губернатора, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева.

Добавим, что на платформе размещены краткосрочные проекты. Профессионал из любой точки страны может взять на себя одну из задач, внести свой вклад в развитие проекта и усилить свои компетенции. Группа экспертов от заказчика и самой платформы «Профессионалы 4.0» поможет решить задачу с максимальной эффективностью.