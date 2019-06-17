Общество

Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» продолжает прием граждан

В Великих Луках и Пскове продолжает работать Центр бесплатной юридической помощи «Земляки». За две недели со дня открытия на прием к юристам Центра обратилось более 20 человек по самым разным вопросам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского.

Великолучанка попросила юристов Центра юрпомощи «Земляки» решить вопрос по невыплате алиментов ее бывшим супругом на их несовершеннолетнего сына. По словам великолучанки, уже несколько лет мужчина ребенка не навещает, о своем местонахождении не сообщает и деньги на воспитание ребенка не направляет. Юристами Центра было составлено 3 заявления:

о ходе исполнительного производства;

о расчете задолженности по алиментам на несовершеннолетнего ребенка;

о привлечении к административной ответственности по невыплате алиментов.

Решение этого вопроса находится на контроле у юристов Центра юрпомощи «Земляки».

Другие вопросы, за помощью в решении которых обращались жители Великих Лук, связаны с уточнениями информации о приватизации земельного участка, с юридическим решением проблемы шума соседей в ночное время суток, с ненадлежащим исполнением услуг управляющей организацией и другими проблемами. Каждое обращение принято в работу, гражданам даны юридические рекомендации.

В офис псковского Центра бесплатной юридической помощи «Земляки» жители приходили с похожими проблемами, некоторые из которых удалось решить сразу в ходе приема. Например, малообеспеченная пенсионерка, жительница Псковского района рассказала, что на днях судебные приставы списали половину ее пенсии в неполных 9000 рублей в счет оплаты задолженности прошлых лет по коммунальным платежам. При этом в течение последних двух лет пенсионерка исправно оплачивала коммунальные услуги.

«В сложившихся условиях мне придется отдавать половину пенсии, - рассказала женщина. - А из оставшихся 4600 рублей, полученных на руки, порядка 3000 я трачу на коммунальные услуги. В итоге на жизнь у меня останется 1500 рублей.

В ходе приема заявителю было разъяснено о том, что 12 января 2017 года Верховный суд восстановил справедливость и конституционные права должников на достойную жизнь в своем кассационном определении №45-КГ16-27. В нем была подчеркнута необходимость соблюдения таких принципов исполнительного производства, как уважение чести и достоинства гражданина и неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи.

Женщине дали конкретные пояснения, как действовать в данной ситуации, и оказали помощь в составлении документов, необходимых для уменьшения размера удержаний в рамках исполнительного производства.

Отметим, что главная цель Центра юридической помощи – оперативно поддержать всех, кто остро нуждается в юридической помощи, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Приемы в Центре проводятся совершенно бесплатно.

Офис в городе Великие Луки работает по адресу: ул. Карла Либкнехта, 13а. Прием ведется по четвергам с 15 до 17 часов. Запись на прием ведется по телефону: 6-99-86.

В Пскове Центр юридической помощи «Земляки» работает по адресу: ул.Некрасова, д.29. Прием проводится по средам с 15 до 18 часов. Записаться можно по телефону: 60-63-36.

Кроме того, любой желающий может оставить свой вопрос на сайте Центра Zpravo60.ru или в сети ВКонтакте https://vk.com/zpravo60.