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Ресторан «Инжир» предлагает насладиться летним меню

Ресторан «Инжир» в Пскове радует посетителей летним меню. Лето в этом году жаркое и, зачастую, требует вкусного и прохладного продолжения.



Ресторан «Инжир» представляет летнее предложение. Гости ресторана могут попробовать холодные супы, среди которых том-ям, дзадзики, а также традиционные окрошка и холодный борщ. Кроме этого, обязательно обратите внимание на горячие блюда - сибас или запеченные лисички.

Из напитков в летнем меню представлены: лимонад с имбирной мятой, облепиховый лимонад и другие напитки. На десерт летнее меню предлагает карамельный фондан.