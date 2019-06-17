Общество

Виктор Иващенко заявил о намерении участвовать в конкурсе на должность директора Фонда капремонта Псковской области

Виктор Иващенко в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заявил о намерении участвовать в конкурсе на должность директора Фонда капитального ремонта Псковской области.

Напомним, на данный момент он возглавляет работу фонда в статусе исполняющего обязанности гендиректора. Чтобы избавиться от приставки и.о., ему, в частности, предстоит сдать квалификационный экзамен.

«Да, я намерен (участвовать в конкурсе на должность гендиректора Фонда - ред.). Квалификационный экзамен будет достаточно сложен. Это будет порядка 167 билетов на знание всего законодательства, но, думаю, ничего страшного там нет», - пояснил гость студии, сравнив предстоящий экзамен с процедурой сдачи ЕГЭ.

«Есть какие-то новые для вопросы, есть противоречивые, которые можно по-разному трактовать, а что-то я уже знал. Чтобы пройти квалификацию, нужно готовиться, и очень серьезно», - заключил Виктор Иващенко.

Напомним, Виктор Иващенко более 20 лет являлся главой Усвятского района. 22 апреля, на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, он получил предложение перейти на работу в Фонд капитального ремонта Псковской области. 29 апреля он покинул пост главы Усвятского района и с 30 апреля приступил к исполнению новых обязанностей, сначала в статусе заместителя директора, а затем — в статусе и.о. директора.