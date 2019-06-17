Общество

Росздравнадзор предупреждает о мошенниках

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предупреждает граждан о ряде мошеннических случаев, которые участились в последнее время в регионах: злоумышленники, представляясь вымышленными именами или именами сотрудников Росздравнадзора, вымогают у людей деньги, предлагая взамен лже-льготу, материальную компенсацию за, якобы, некачественно оказанное лечение или за приобретенные ранее биологически активные добавки и лекарства. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Общение со своими жертвами преступники ведут по телефону, а для перевода денег предоставляют номер счета в одном из российских банков.

В связи с этим Росздравнадзор официально заявляет, что в компетенции Службы входит исключительно контрольно-надзорная деятельность в сфере здравоохранения, а сотрудники ведомства не имеют полномочий запрашивать у граждан денежные средства.

Росздравнадзор призывает граждан проявлять бдительность и обо всех похожих случаях сообщать в правоохранительные органы или в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения по телефону (499) 578-01-35, электронному адресу info@roszdravnadzor.ru, а также в территориальные органы Росздравнадзора по месту жительства.