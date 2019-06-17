Общество

Региональных операторов коммунальных отходов могут освободить от НДС

Субъекты федерации могут получить право устанавливать нулевую ставку по налогу на прибыль организаций для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

Согласно проекту, если регион примет такое решение, ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, будет устанавливаться в размере 0 процентов. Указанные ставки будут применяться к прибыли регионального оператора от деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов.

Также предусматривается освобождение от обложения НДС операций по реализации услуг указанными организациями. Кроме того, нормы законопроекта исключают из объектов обложения НДС безвозмездную передачу в казну РФ недвижимого имущества.

С 1 января в России действует новая система регулирования услуг обращения с твердыми коммунальными отходами. Работать с мусором начали региональные операторы, задача которых - обеспечивать обработку, транспортировку, обезвреживание и захоронение ТКО.