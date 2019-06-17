Общество

Соглашения по реализации национальных проектов заключили все муниципальные образования Псковской области

Соглашения о взаимодействии при реализации региональных проектов по основным направлениям национальных проектов заключили в муниципальных образованиях Псковской области, сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Так, все 26 муниципальных образований заключили соглашения по направлениям «Жилье и городская среда», «Культура», «Образование», «Демография», «Экология». Кроме того, по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подобный документ подписали и все 5 муниципальных образований, участвующих в реализации национального проекта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, данные соглашения позволят максимально включить руководство и жителей всех районов Псковской области в процесс реализации национальных проектов, достижения плановых показателей.

«Даже если на конкретной территории муниципального образования нет мероприятий по проекту, соглашение подписывается все равно, потому что целевые показатели касаются всех и каждого. Это важно для всего субъекта в целом. Это мое, а это - нет - такого быть не должно. Зоны ответственности в данном случае делить недопустимо. У каждого главы администрации муниципального образования должна быть персональная заинтересованность в достижении конкретных показателей», - заметила Нинель Салагаева.

В соглашениях, которые заключены на шестилетний срок, прописаны ежегодные целевые показатели по каждому из направлений. Нинель Салагаева пояснила, что формат документа напоминает аналогичный, который подписан между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта. Муниципальные соглашения о взаимодействии заключены между руководителем региональных проектов и главой муниципального образования.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал роль органов власти на местах в реализации национальных проектов. «Мы работаем над тем, чтобы модель нашего с вами взаимодействия подразумевала максимальное погружение в предмет и задачи государственной политики. Работу не надо разделять на местный, региональный и федеральный уровни. У нас общие цели, которые могут быть достигнуты в постоянном взаимодействии, в постоянном сотрудничестве», - заметил глава региона на последней встрече с представителями органов местного самоуправления.

Напомним, что на территории Псковской области утвержден 51 региональный проект по 11 ключевым направлениям развития до 2024 года. На их реализацию в этом году планируется направить свыше 6,1 млрд рублей из консолидированного бюджета.

Национальные проекты разработаны в соответствии с 204-м указом президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».