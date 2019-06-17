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Общество

ЦК Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения поблагодарил директора МКУ «Специализированная служба» за вклад в укрепление социального партнерства

18.06.2019 17:15|ПсковКомментариев: 0

18 июня состоялось профсоюзное собрание в МКУ города Пскова «Специализированная служба», в котором принял участие председатель Псковской областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов. Он рассказал профсоюзным активистам о деятельности отраслевого профсоюза за отчетный период и о начале переговорной кампании по заключению коллективного договора на предприятии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном профсоюзе, Игорь Иванов поздравил членов профсоюза с 100-летием со дня объединения Первым Всероссийским съездом Союзов муниципальных работников губернских Союзов в единый профсоюз, который положил начало созданию Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения.

По завершению собрания Игорь Иванов поздравил директора МКУ «Специализированная служба» Сергея Федорова с прошедшим юбилеем, вручил ценный подарок, диплом за содружество с профсоюзами и благодарность Центрального Комитета Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения за личный вклад в укрепление социального партнёрства и взаимодействия в решении социально-экономических задач объединяемых отраслей.

Директор МКУ «Специализированная служба» Сергей Федоров в своем выступлении высоко оценил работу профсоюза жизнеобеспечения по защите прав и законных интересов человека труда и выразил уверенность в продолжении совместной конструктивной работы.

Теги: #профсоюзы
Источник: Псковская Лента Новостей
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