Общество

Более 35 тонн незаконно ввезенных яблок уничтожили в Псковской области

В период с 6 по 14 июня на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже в присутствии сотрудников Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в соответствии с «Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010г. № 318, механическим путем уничтожено 32,9 тонн яблок неустановленного происхождения и 2,46 тонн яблок с маркировкой страны Молдова, но без представления фитосанитарного сертификата. Все уничтоженные фрукты были незаконно ввезены на территорию Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в Россельхознадзоре.

Ранее в Усвятском, Невельском и Себежском районах Псковской области в результате совместных мероприятий сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни было задержано и передано должностным лицам Управления для проведения проверочных мероприятий четыре транспортных средства. Автомобили осуществляли незаконный ввоз подкарантинной продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара, с территории Республики Беларусь, в обход фитосанитарных постов.

При проведении досмотра грузовых отсеков автомобилей были выявлены партии свежих яблок без маркировки, содержащей информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере или стране-реэкспортере. Также были обнаружены яблоки с маркировочными этикетками, согласно которым страной происхождения фруктов является Молдова. Фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и фитосанитарную безопасность продукции, предоставлены не были.

По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дел вынесены постановления об административном правонарушении, с назначением наказания в виде штрафа.