Общество

В рамках Ганзейских дней пройдет круглый стол «Слово русских людей нерушимо!»

Библиотека-Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева Муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Пскова приглашает жителей и гостей города Пскова принять участие в круглом столе «Слово русских людей нерушимо!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, круглый стол проводится 20 июня в 13:00 в рамках мемориального проекта «Памяти поэта и воина И.Н. Григорьева» одного из самых известных псковских поэтов Игоря Григорьева (1923-1996), творчество которого объединило Псковщину, Санкт-Петербург и Беларусь.

Мероприятие приурочено к празднованию XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове с 27 по 30 июня и проводится при поддержке управления культуры администрации города Пскова.

Во время круглого стола предполагается обсудить важные и значимые исторические факты и события из жизни ганзейских городов, в том числе отраженные в творчестве писателей и поэтов.

Интересные доклады позволят погрузиться в атмосферу средневекового Пскова и узнать, как и чем жил наш древний город в «ганзейские» времена.

Вход свободный.

Справки по телефону: (8112) 57-16-15.