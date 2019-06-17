Общество

Псковские депутаты рассмотрят инициативу об установлении денежной компенсации двухразового питания детей-инвалидов, обучающихся на дому

В Псковское областное Собрание депутатов за подписью губернатора Михаила Ведерникова поступил пакет документов об установлении за счет средств областного бюджета ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, проектом закона «О внесении изменений в закон Псковской области «Об образовании в Псковской области» предполагается, что выплата денежной компенсации будет осуществляться образовательными организациями.

Федеральное законодательство предусматривает обеспечение детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных и государственных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием. Однако законом федерального уровня не регламентируются основания обеспечения денежной компенсацией на питание детей, осваивающих программы начального, основного общего и среднего общего образования в домашних условиях.

В настоящее время по состоянию здоровья образование на дому в регионе получают 583 ребенка: 389 детей зачислены на обучение в муниципальные общеобразовательные организации и 194 человека в государственные образовательные организации Псковской области.

Финансовые средства на выплату компенсации для обучающихся муниципальных образовательных организаций, переведенных на домашнее обучение, будут направляться из областного бюджета в местные бюджеты в форме субвенций - в региональном бюджете текущего года эти средства уже учтены в расходах на организацию питания. Государственные образовательные организации будут получать субсидии - в 2019 году необходимые деньги на компенсацию двухразового питания детей, обучающихся на дому, будут изысканы за счет внутреннего источника финансирования в областном бюджете.