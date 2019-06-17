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Общество

Пособие по уходу за ребенком могут повысить до прожиточного минимума

18.06.2019 18:15|ПсковКомментариев: 0

Правительство обсуждает возможность адресного повышения пособия по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет с нынешних 50 рублей в месяц до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе, сообщает «Российская газета». 

Премьер-министр Дмитрий Медведев собрал во вторник совещание по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за детьми. В настоящее время женщины в декрете по достижении ребенком полутора лет получают в месяц мизерное пособие в размере 50 рублей. На это правительству обратили внимание весной в ходе отчета кабинета министров перед депутатами Госдумы.

Норма эта была установлена 25 лет назад, и с тех пор выплата ни разу не индексировалась. «Конечно, ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду, - заявил председатель правительства. - Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно».

И если сегодня около более 2,2 миллионов человек в стране получают пособие на детей до полутора лет в размере регионального прожиточного минимума ребенка, то пособия в размере 50 рублей приходят 1,8 миллиона. В год затраты государства на эти выплаты составляют около полутора миллиардов рублей.

При этом большинство семей с детьми в России относятся к категории нуждающихся. «Свыше половины многодетных семей во всех регионах, по официальным данным, находятся за чертой бедности и, по данным министерства труда, доход трех четвертей семей, где есть дети, составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина», - сказал Медведев, подчеркнув необходимость их финансовой поддержки.

Чтобы устранить несправедливость, правительство планирует вынести на рассмотрение главы государства инициативу о значительном увеличении пособия и его адресности. «Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня», - сообщил премьер.

Источник: Псковская Лента Новостей
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