Общество

Ситуация с возгораниями в частных домах Псковского района остается напряженной

Прокуратурой Псковского района Псковской области проанализирована практика проведения проверок сообщений о преступлениях, связанных с нарушением требований пожарной безопасности и уничтожением чужого имущества путем поджога или неосторожного обращения с огнем, а также профилактики правонарушений и преступлений данной категории.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что в 2018 году в ГУ МЧС России по Псковскому району Псковской области поступило 71 сообщение об уничтожении или повреждении имущества граждан огнем. По результатам проведенных проверок факты совершения преступлений не подтвердились.

В 2019 году ситуация с возгораниями остается напряженной. Так, за истекший период 2019 года поступило 40 сообщений о возгораниях частных домов на территории Псковского района.

Основными причинами произошедших пожаров остается неосторожное обращение с внутридомовыми отопительными приборами (печами и каминами) и аварийный режим работы электрических устройств и их проводка.

С учетом изложенного прокуратура Псковского района указывает на необходимость соблюдения правил безопасности при использовании отопительных приборов в частных домах и систематического проведения проверок работы электрических приборов и их проводки.