Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
выбираем текстильные тапочки
Что нам стоит дом построить
Выиграй бесплатный билет!
Как помыть машину бесплатно?
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Телефон прямого эфира 56-73-72
Олег Брячак против АЗС
Штрафы выше — город чище
Ганзейские дни. Программа
Трасса Р-23: дорога смерти
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
О зоне (особой экономической)
 
 
 
ещё Общество 18.06.2019 21:367 Александр Братчиков про Ганзу, убитые дороги, плохих подрядчиков, аляповатую рекламу и лошадниц 19.06.2019 08:520 Эксперты рассказали об уязвимостях мобильных приложений 19.06.2019 08:490 ВЛГАФК будет сотрудничать с Университетом Лотарингии 19.06.2019 08:330 Власти решили изменить сдачу ЕГЭ 19.06.2019 08:200 Минобороны приняло решение изменить правила присвоения званий 19.06.2019 08:060 Выпускные наряды сыновей обходятся родителям дороже
 
 
 
Самое популярное 18.06.2019 11:450 Корреспондент ГТРК «Псков» Регина Кадырова попала в ДТП в Санкт-Петербурге 17.06.2019 15:4816 Михаил Ведерников поручил разобраться с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений 17.06.2019 15:0715 Стала известна причина неоперативного реагирования скорой на вызов к умирающему жителю Печорского района 16.06.2019 16:301 ДТП с четырьмя машинами на дороге Санкт-Петербург – Псков серьезно затрудняет движение 17.06.2019 13:462 Неизвестный открыл стрельбу по играющим в футбол подросткам в Великих Луках
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Выпускные наряды сыновей обходятся родителям дороже

19.06.2019 08:06|ПсковКомментариев: 0

Наряд юноши на школьный выпускной обойдется родителям на 400-500 руб. дороже, чем наряд девушки. Впрочем, среди родителей мальчиков больше тех, кто не планирует покупать специальный наряд на выпускной. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob посчитал, во сколько россиянам обходятся школьные выпускные балы детей. В социологических опросах приняли участие 3000 родителей выпускников 9 и 11 классов.

Наряд на праздник по поводу окончания 9 класса родителям юношей обходится примерно в 8800 руб. На наряды дочерей россияне потратят около 8400 руб. 34% родителей мальчиков и 19% родителей девочек говорят о том, что не будут покупать специальный наряд. На организацию выпускного вечера в 9 классах собирают в среднем 5900 руб.

Выпуск из 11 класса - мероприятие гораздо более затратное. Наряд юноши обойдется родителям в среднем в 16000 руб., наряд девушки - в 15500 руб. Не будут покупать специальный выпускной наряд для сына 20% родителей, для дочери - 7%. Денежные сборы на выпускной вечер у родителей 11-классников составляют около 11400 руб.

По сравнению с 2017 годом стоимость наряда выпускника (средняя сумма на ребенка, заканчивающего 9 или 11 класс) выросла на 400 руб.: 2 года назад она составляла 11700 руб., сегодня 12100 руб. На выпускной вечер, как и в 2017 году, собирают в среднем 10000 руб.

Вопрос: «Сколько денег вы потратили/планируете потратить на выпускной наряд для своего ребенка?»

Вариант ответа

Все

9 класс

11 класс

Сын

Дочь

Сын

Дочь

До 5000 рублей

19%

22%

29%

9%

10%

5001-10000 рублей

21%

20%

21%

19%

26%

10001-20000 рублей

15%

11%

10%

21%

18%

20001-30000 рублей

8%

1%

3%

12%

16%

Более 30000 рублей

6%

3%

3%

11%

10%

Не знаю/не владею данной информацией

10%

9%

13%

9%

11%

Не покупаем специальный выпускной наряд

21%

34%

21%

19%

9%

Средняя сумма, руб.

12100

8800

8400

16000

15500

 

Вариант ответа

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

Средняя сумма, руб.

10300

10300

9500

10000

10300

10600

11800

11700

12100

Вопрос: «Сколько денег собирают в вашей школе на проведение выпускного вечера в этом году?»

Вариант ответа

Все

9 класс

11 класс

До 5000 рублей

27%

35%

17%

5001-10000 рублей

18%

16%

20%

10001-15000 рублей

9%

5%

16%

15001-20000 рублей

9%

2%

18%

Более 20000 рублей

5%

2%

9%

Не знаю/не владею данной информацией

18%

20%

13%

Не будет выпускного вечера

14%

20%

7%

Средняя сумма, руб.

10000

5900

11400

 

Вариант ответа

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

Средняя сумма, руб.

9600

9200

8600

8900

10100

9700

10300

10000

10000
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Учреждения культуры Псковской области (музеи и театр) могут получить федеральный статус. Каково ваше отношение к этой перспективе?
В опросе приняло участие 582 человека
19.06.2019, 09:140 Александр Якубовский: «Единая Россия» помогла добиться совершенствования законодательства о долевом строительстве 19.06.2019, 09:060 ФК «Луки-Энергия» в субботу сыграет со «Смоленском» 19.06.2019, 08:580 Завтра псковичей приглашают на дегустацию новинок от «Прасковьи Молочковой» 19.06.2019, 08:520 Эксперты рассказали об уязвимостях мобильных приложений
19.06.2019, 08:490 ВЛГАФК будет сотрудничать с Университетом Лотарингии 19.06.2019, 08:410 Сайт паломнической службы Псковской епархии «Вольный странник» и аккаунты в соцсетях начали работу 19.06.2019, 08:330 Власти решили изменить сдачу ЕГЭ 19.06.2019, 08:200 Минобороны приняло решение изменить правила присвоения званий
19.06.2019, 08:060 Выпускные наряды сыновей обходятся родителям дороже 19.06.2019, 08:000 Госдума приняла закон о правовом статусе паломника 18.06.2019, 22:351 К условному наказанию приговорили жительницу Псковского района за угрозу убийством 18.06.2019, 22:170 В ИК-6 прошли учебно-методические сборы
18.06.2019, 21:550 Праздник, посвященный Дню молодежи и Дню борьбы с наркоманией, состоится в Пскове 23 июня 18.06.2019, 21:367 Александр Братчиков про Ганзу, убитые дороги, плохих подрядчиков, аляповатую рекламу и лошадниц 18.06.2019, 21:190 Работникам гарантируют зарплату при банкротстве предприятия 18.06.2019, 21:000 Жителя Псковского района, ударившего знакомого ножницами, приговорили к обязательным работам
18.06.2019, 20:450 Европа Плюс дарит билеты на концерт мировой звезды Эда Ширана 18.06.2019, 20:330 Ситуация с возгораниями в частных домах Псковского района остается напряженной 18.06.2019, 20:210 «Гонки по вертикали»: «Дорожный излом»-2, маски-шоу и псковская собеседница Путина 18.06.2019, 20:198 Повышению качества жизни населения посвятили дебаты «Единой России» в Пскове
18.06.2019, 20:030 Псковская писательница Ольга Шерстобитова впервые выпустила роман-космооперу 18.06.2019, 19:550 Погрузчик не пропустил «Фольксваген» в Псковском районе 18.06.2019, 19:330 Житель Куньи получил условный срок за кражу 5000 рублей с чужой банковской карты 18.06.2019, 19:190 В Пскове прошло открытие международного шахматного фестиваля
18.06.2019, 19:080 В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие «Псковский гончар» 18.06.2019, 18:570 В Великих Луках запретят продажу алкоголя на время школьных выпускных 18.06.2019, 18:490 Псков вошел в число городов с самыми дешевыми авиабилетами на лето 18.06.2019, 18:380 На базе ПсковГУ могут создать аналитический центр по развитию техпредпринимательства в России
18.06.2019, 18:300 21 июня в Великих Луках будет изменено расписание автобусов 18.06.2019, 18:200 В Пскове к торгово-развлекательному комплексу из-за ложной тревоги приехало 10 пожарных машин 18.06.2019, 18:150 Пособие по уходу за ребенком могут повысить до прожиточного минимума 18.06.2019, 18:065 Виктор Иващенко рассказал, что спасет ЖКХ от разрухи
18.06.2019, 17:520 Завтра в Псковской области ожидается жаркая погода без осадков 18.06.2019, 17:480 В Великих Луках на Октябрьском проспекте произошло ДТП 18.06.2019, 17:430 Силуанов: На погашение ипотеки многодетным семьям в 2019 году направят 10 млрд рублей 18.06.2019, 17:370 Фотофакт: В Псковском кремле начался монтаж сцены к Международным Ганзейским дням Нового времени
18.06.2019, 17:320 Уголовное дело заведено на жителя Куньи, порезавшего ножом сожительницу 18.06.2019, 17:210 «Псков девелопмент центр» предлагает жилую элитную недвижимость 18.06.2019, 17:150 ЦК Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения поблагодарил директора МКУ «Специализированная служба» за вклад в укрепление социального партнерства 18.06.2019, 16:570 На «Нашествии-2019» выступят самые успешные и востребованные группы на российской рок-сцене
18.06.2019, 16:576 Олег Брячак выступил против строительства АЗС в непосредственной близости от Мирожского монастыря 18.06.2019, 16:420 Росздравнадзор предупреждает о мошенниках 18.06.2019, 16:411 Минтруд предложило сократить расходы бюджета на маткапитал на 38 млрд рублей 18.06.2019, 16:370 Соглашения по реализации национальных проектов заключили все муниципальные образования Псковской области
18.06.2019, 16:371 В рамках Ганзейских дней пройдет круглый стол «Слово русских людей нерушимо!» 18.06.2019, 16:320 Псковские депутаты рассмотрят инициативу об установлении денежной компенсации двухразового питания детей-инвалидов, обучающихся на дому 18.06.2019, 16:291 Региональных операторов коммунальных отходов могут освободить от НДС 18.06.2019, 16:280 Более 35 тонн незаконно ввезенных яблок уничтожили в Псковской области
18.06.2019, 16:170 Ресторан «Инжир» предлагает насладиться летним меню 18.06.2019, 16:120 Духовенство и сотрудники Троицкого собора стали участниками семинара, посвященного вопросам социального служения 18.06.2019, 16:070 «Эхономика» c Виктором Иващенко. ВИДЕО 18.06.2019, 15:460 Виктор Иващенко заявил о намерении участвовать в конкурсе на должность директора Фонда капремонта Псковской области
18.06.2019, 15:425 Мастера Псковского кузнечного двора приступили к изготовлению символического вечевого колокола 18.06.2019, 15:360 Псковская область стала партнером проекта «Профессионалы 4.0» 18.06.2019, 15:270 Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» продолжает прием граждан 18.06.2019, 15:200 В Великих Луках на переходе сбили пешехода
18.06.2019, 15:140 Депутаты предложили сделать бесплатными первые десять минут парковки 18.06.2019, 15:094 Виктор Иващенко назвал районы Псковской области с самыми высокими и низкими платежами за капремонт 18.06.2019, 15:070 Торжественным богослужением и народными гуляниями отметили престольный праздник в главном соборе Пскова 18.06.2019, 14:590 Собираемость платежей с населения Псковской области за капремонт составляет 78%
18.06.2019, 14:570 В Пскове завершился корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов»  18.06.2019, 14:490 Кредитный портфель ВТБ в Псковской области превысил 13 млрд рублей 18.06.2019, 14:460 Пилотный проект по поступлению в вузы онлайн запустят в России в 2022 году 18.06.2019, 14:370 Интерактив: Ветки и свалка на проезжей части
18.06.2019, 14:300 Лужа, дом в проводах и опасное строение: Контрольный выезд состоялся на округ Александра Баева 18.06.2019, 14:121 Меньше половины россиян заявили о намерении их детей поступить в вуз 18.06.2019, 14:060 Программа повышения финансовой устойчивости Фонда капремонта Псковской области направлена в Минстрой 18.06.2019, 14:050 У подозреваемого в нападении с обрезом на пенсионера в Великолукском районе нашли заряды для авиабомб
18.06.2019, 14:014 Псковский предприниматель Павел Оберемко о малом бизнесе: Никто никого не прессует, наше государство - лучшее в мире 18.06.2019, 13:590 Жителя Куньи, избившего полицейского, заключили под стражу на два месяца 18.06.2019, 13:510 Половина россиян считает, что отпускных дней в России недостаточно 18.06.2019, 13:430 Петербургский «Оркестр широкой души» выступит для псковских выпускников 20 июня
18.06.2019, 13:414 Имидж Фонда капремонта Псковской области нужно принципиально менять - Виктор Иващенко 18.06.2019, 13:360 В Бежаницком районе злоупотребляющего спиртным мужчину хотели обмануть на двухкомнатную квартиру 18.06.2019, 13:240 Виктор Иващенко: Думаю, что я подготовил себе достойного преемника 18.06.2019, 13:190 В ИК-2 организована поставка комплексных обедов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.