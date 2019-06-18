Общество

Выпускные наряды сыновей обходятся родителям дороже

Наряд юноши на школьный выпускной обойдется родителям на 400-500 руб. дороже, чем наряд девушки. Впрочем, среди родителей мальчиков больше тех, кто не планирует покупать специальный наряд на выпускной. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob посчитал, во сколько россиянам обходятся школьные выпускные балы детей. В социологических опросах приняли участие 3000 родителей выпускников 9 и 11 классов.

Наряд на праздник по поводу окончания 9 класса родителям юношей обходится примерно в 8800 руб. На наряды дочерей россияне потратят около 8400 руб. 34% родителей мальчиков и 19% родителей девочек говорят о том, что не будут покупать специальный наряд. На организацию выпускного вечера в 9 классах собирают в среднем 5900 руб.

Выпуск из 11 класса - мероприятие гораздо более затратное. Наряд юноши обойдется родителям в среднем в 16000 руб., наряд девушки - в 15500 руб. Не будут покупать специальный выпускной наряд для сына 20% родителей, для дочери - 7%. Денежные сборы на выпускной вечер у родителей 11-классников составляют около 11400 руб.

По сравнению с 2017 годом стоимость наряда выпускника (средняя сумма на ребенка, заканчивающего 9 или 11 класс) выросла на 400 руб.: 2 года назад она составляла 11700 руб., сегодня 12100 руб. На выпускной вечер, как и в 2017 году, собирают в среднем 10000 руб.

Вопрос: «Сколько денег вы потратили/планируете потратить на выпускной наряд для своего ребенка?»

Вариант ответа Все 9 класс 11 класс Сын Дочь Сын Дочь До 5000 рублей 19% 22% 29% 9% 10% 5001-10000 рублей 21% 20% 21% 19% 26% 10001-20000 рублей 15% 11% 10% 21% 18% 20001-30000 рублей 8% 1% 3% 12% 16% Более 30000 рублей 6% 3% 3% 11% 10% Не знаю/не владею данной информацией 10% 9% 13% 9% 11% Не покупаем специальный выпускной наряд 21% 34% 21% 19% 9% Средняя сумма, руб. 12100 8800 8400 16000 15500

Вариант ответа 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 Средняя сумма, руб. 10300 10300 9500 10000 10300 10600 11800 11700 12100

Вопрос: «Сколько денег собирают в вашей школе на проведение выпускного вечера в этом году?»

Вариант ответа Все 9 класс 11 класс До 5000 рублей 27% 35% 17% 5001-10000 рублей 18% 16% 20% 10001-15000 рублей 9% 5% 16% 15001-20000 рублей 9% 2% 18% Более 20000 рублей 5% 2% 9% Не знаю/не владею данной информацией 18% 20% 13% Не будет выпускного вечера 14% 20% 7% Средняя сумма, руб. 10000 5900 11400