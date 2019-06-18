Общество

Минобороны приняло решение изменить правила присвоения званий

Министерство обороны России приняло решение изменить правила присвоения званий «старший лейтенант», чтобы исключить дискриминацию выпускников гражданских и военных вузов. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

На данный момент окончившие гражданский вуз ждут получения звания три года, военное училище - два. Существенной разницы между лейтенантом и старшим лейтенантом в материальном плане нет, однако офицеры считают второе звание более почетным.

Новые правила будут разработаны до конца 2019 года. Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года. Эксперты также отмечают, что именно старшие лейтенанты и капитаны составляют основу российских войск.