Общество

ВЛГАФК будет сотрудничать с Университетом Лотарингии

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта заключит соглашение с Университетом Лотарингии, а также продолжит сотрудничество в рамках INSHS (International Network of Sport and Health Sciences) в области конкретных научно-исследовательских проектов и учебных программ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе академии, договоренность об этом достигнута по итогам визита в Великие Луки президента INSHS, профессора Университета Лотарингии (г.Нанси, Франция) Джоэля Гайяра.

Он находился с ознакомительным визитом в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта по приглашению ректора вуза Вячеслава Шляхтова с 11 по 16 июня.

ВЛГАФК является полноправным членом ряда международных спортивных организаций, в том числе и INSHS (Международной сети наук о спорте и здоровье), поэтому визит президента INSHS был давно ожидаемым.

Целью визита являлось обсуждение дальнейшего сотрудничества, обмен опытом в области наук о спорте и здоровье, адаптивной физической культуры и олимпийского движения. Именно этим проблемам был посвящен круглый стол, на котором профессор Д.Гайяр подробно познакомил профессорско-преподавательский состав ВЛГАФК с деятельностью INSHS и Университета Лотарингии (г.Нанси), ответил на многочисленный вопросы, предложил обсудить новые направления для сотрудничества.

В ходе знакомства с деятельностью ВЛГАФК президент Международной сети наук о спорте и здоровье посетил Фестиваль студентов 1-4 курсов ВЛГАФК по физической подготовленности в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), НИИ проблем спорта и оздоровительной физической культуры, Музей спорта и олимпийского движения Псковского края, встретился со студенческим активом, оценил материально-техническую базу и возможности ВЛГАФК.

Визит Д.Гайяра проходил в дни проведения 24-й международной встречи воздухоплавателей, поэтому президент INSHS воспользовался возможностью лично познакомиться со спортивной инфраструктурой соревнований и совершить полет на воздушном шаре во время общего старта аэронавтов из крепости в день открытия встречи воздухоплавателей. Отметим, что профессор Гайяр имеет большой личный опыт организации соревнований по воздухоплавательному спорту во Франции.

Добавим, что насыщенная рабочая часть визита была дополнена знакомством с богатым культурным наследием Псковской земли. Почетный гость совершил обзорную экскурсию по Великим Лукам, посетил музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское», дом-усадьбу великого русского композитора М.П.Мусоргского.