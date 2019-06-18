Общество

Эксперты рассказали об уязвимостях мобильных приложений

Большинство мобильных приложений (89%) уязвимо к удаленным хакерским атакам. В зоне повышенного риска взлома находятся более трети из них, предупредили специалисты компании Positive Technologies (специализируется на кибербезопасности). Исследование имеется в распоряжении «Известий».

В своем исследовании угроз мобильным приложениям за текущий год они отметили, что способы хищения данных очень разнообразны. Так, вирусное программное обеспечение отслеживает манипуляции владельца гаджета с клавиатурой или делает снимки экрана.

Уязвимости высокого уровня риска обнаружены в 38% мобильных приложений для iOS и в 43% приложений для платформ, управляемых Android, говорят аналитики Positive Technologies.

Стопроцентная защита смартфона от заражения невозможна, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако есть способы максимально позаботиться о безопасности собственных данных. Так, стоит своевременно обновлять приложения и следить за запрашиваемыми правами доступа к той или иной информации.