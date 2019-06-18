Общество

Семинар, посвященный кинопедагогике, прошел в Пскове

В семинаре на тему: «Кино как инструмент нравственного воспитания личности» приняли участие студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, семинар состоялся в рамках обучающего курса «Основы кинопедагогики. Проектное творчество детей и молодежи средствами кино» на базе СОШ №24 г. Пскова.

Член правления Ассоциации кинопедагогов России, директор Международного фестиваля кинопритч Елена Бреднева представила участникам семинара проект «Мы сами снимаем кино», направленный на духовно-нравственное воспитание молодежи и поддержку детского творчества.

На презентации присутствовали представители Псковской епархии, комитета по образованию, комитета по культуре Псковской области, работники учреждений культуры и образования г. Пскова. От колледжа искусств в семинаре приняли участие студенты 1 курса специальности «Дизайн» и 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность», а также преподаватели Владимир Храбрецов, Снежана Власова, Наталья Дмитриева, Лилия Ле.

В программе семинара состоялись показ и обсуждение лучшей десятки кинопритч 2017г., практикум по созданию кинопритч, съемка материала и его презентация.

Команда колледжа искусств во главе с Даниилом Афанасьевым сняла кинопритчу «Протяни мне руку или трудности понимания», где рассказала о нелёгком труде изучения русского языка армянской девочкой и её адаптации в новом окружении. Главные роли сыграли Виктория Аракелян и Евгений Никитин.