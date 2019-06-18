Общество

ОПФР: Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в июне, пенсию с учетом индексации получат в октябре

Работающим пенсионерам выплата пенсии производится без учета плановых индексаций. Получать пенсию с учетом индексации работающие пенсионеры будут после завершения трудовой деятельности.

Территориальными органами ПФР ежемесячно производится уточнение факта осуществления пенсионерами работы на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, то есть обращаться с заявлением не обязательно.

Полный размер пенсии с учетом всех индексаций выплачивается за период с 1-го числа месяца после увольнения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном отделении ПФР.

Пример

Пенсионер уволился с работы в июне 2019 года. В июле в ПФР поступит отчетность от работодателя за предыдущий месяц с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В августе ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В сентябре 2019г. ПФР примет решение о возобновлении индексации и в октябре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца - июль, август и сентябрь.

То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.