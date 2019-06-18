Общество

Специалисты выяснили, сколько зарабатывает менеджер по ценообразованию в Пскове

Средняя зарплата менеджера по ценообразованию в Пскове составляет 33 000 рублей в месяц. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты менеджеров по ценообразованию в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, менеджер по ценообразованию в этом городе в среднем получает 33 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 49 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 37 000 рублей, Великий Новгород - 33 000 рублей, Смоленск - 33 000 рублей, Ленинградская область - 41 000 рублей в месяц.