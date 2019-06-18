Общество

Псковское УМВД призывает граждан сообщать о незаконном обороте наркотиков

В областном центре продолжается работа в рамках Общероссийской акции «Призывник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Целью мероприятия является обеспечение межведомственного взаимодействия и организация предупреждения незаконного оборота наркотиков среди допризывной молодежи и граждан, привлекаемых к прохождению срочной военной службы.

УМВД России по городу Пскову призывает жителей города не оставаться равнодушными, проявить активную жизненную позицию и принять участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков.

Обо всех ставших известными фактах употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ обращайтесь по следующим контактным телефонам:

круглосуточный «телефон доверия» УМВД России по Псковской области - (8112) 59-22-33

телефон дежурной части УМВД России по городу Пскову - (8112) 56-63-22

круглосуточный телефон Наркологического диспансера Псковской области- (8112) 56-60-16