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Общество

Совет Союза пенсионеров Псковского района организовал для своих активистов поездку в Тямшу

19.06.2019 12:17|ПсковКомментариев: 3

18 июня Совет Союза пенсионеров Псковского района организовал для своих активистов поездку в Тямшу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Участники поездки посетили приусадебные участки пенсионерок Галины Максимовой и Валентины Сафоновой. Оба участка поражают своей ухоженностью, красотой, обилием цветов, поделок, газонами, местами отдыха с качелями и беседками.

Галина Максимова, уже на протяжении 19 лет являющаяся участницей ансамбля «Жалейка», встретила гостей свежеиспеченными пирогами с рыбой, а Валентина Сафонова угощала всех выращенной на своих грядках вкусной клубникой.

После посещения участков, глава Тямшанской волости Нина Николаева и руководитель актива пенсионеров Цицилия Ходарковская пригласили всех в администрацию, где Нина Николаева рассказала о жизни сельского поселения, о работе с пенсионерами, о праздниках, проводимых в волости и других, общественно важных, делах.

В заключении, организаторы угостили участников мероприятия пирогами с чаем, а ансамбль «Жалейка» исполнил несколько песен. Председатель Совета ООО «Союз пенсионеров России» Псковского района Екатерина Рыжакова поблагодарила главу волости за оказанный прием и вручила Нине Николаевой и Цицилии Ходарковской благодарственные письма.

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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